Universalmovies.it - Dear Santa | Jack Black si scatena nel trailer della commedia natalizia

Leggi l'articolo completo su Universalmovies.it

Paramount+ ha diffuso in rete ildi, la nuovadiretta da fratelli Farrelly, con protagonista il mattatore.In arrivo sulla piattaforma in tempo per le festività natalizie – il lancio è fissato per il 18 dicembre –segna il ritorno dei fratelli Farrelly, le esilaranti menti dietro Scemo e più scemo, Tutti Pazzi per Mary e altri ancora. Al centrotrama la storia di un ragazzino (Robert Timothy Smith) che spedisce a Babbo Natale la sua lista dei desideri natalizi con un errore ortografico fondamentale, che provoca l’arrivo di un diabolicoche porta scompiglio durante le feste.Nel cast, con, spiccano anche i nomi di Robert Timothy Smith per l’appunto, di Keegan-Michael Key, Brianne Howey, Hayes MacArthur, Post Malone, P.