Lapresse.it - Canva down, problemi a sito e app

: lo segnalano migliaia di utenti online. Sono in, secondo le segnalazioni raccolte dadetector, sia ilweb che l’app. Il problema sembra essere collegato alla connessione server. Le segnalazioni sono partite intorno alle 9, il picco alle 11: oltre 2000 gli utenti che hanno segnalato.Che cos’èLanciata nel 2013,è una piattaforma di progettazione grafica e comunicazione visiva online che consente a chiunque di progettare qualsiasi cosa e pubblicare ovunque. Oltre 15 miliardi i progetti creati con, si legge sul loroweb.è presente in 190 Paesi, in oltre 100 lingue.