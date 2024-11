Sport.periodicodaily.com - Armenia-Isole Far Oer:le probabili formazioni

Gara valida per la quinta giornata del Gruppo 4 di Lega C di Nations League 2024/2025. Le due squadre si affrontano per quello che può essere considerato una sorta di spareggio per la conquista di quel secondo posto che vale la promozione nella categoria superiore.Far Oer si giocherà giovedì 14 novembre 2024 alle ore 18 presso lo stadio Vazgen Sargsyan.FAR OER: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa, fermo restando l’impossibilità di raggiungere la Macedonia capolista del girone con 10 punti, puntano al secondo posto per acciuffare la qualificazione che attualmente occupano con 4 punti, frutto di due sconfitte, una vittoria ed un pareggio.Un punto in meno rispetto agli avversari vantano gli ospiti che, malgrado siano considerati la Cenerentola del girone, hanno mostrato grande solidità perdendo soltanto una partita con la Lettonia.