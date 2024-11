Anteprima24.it - AORN Caserta in prima linea nella lotta alle infezioni ospedaliere: previsto un intervento con il PNRR

Tempo di lettura: 2 minutiCombattere lecorrelate all’assistenza con efficienza ed efficacia per ridurne l’impatto.Con questo obiettivo l’Azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” di, in adesione a uno specifico input lanciato dalla Regione Campania, ha inaugurato un articolatoformativo, finanziato con i fondi del– Missione 6 e scandito in due step.Il primo step, con un corso in due giornate ospitate in aula magna, per un totale di quattro sessioni tematiche, ha riguardato la formazione dei formatori.Il secondo step, che partirà a dicembre, impegnerà la squadra dei neo-formatori in due moduli, con lezioni a carattere teorico e pratico, che saranno replicati per l’intero anno 2025, coinvolgendo una platea di circa 900 unità, tra medici, infermieri, tecnici.