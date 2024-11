Ilrestodelcarlino.it - Agitazione nello spettacolo. Cgil: "Reintegrate la dipendente". La replica: "Strumentalizzazione"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

"Un licenziamento senza un perché". Si tratta di quanto scritto in uno dei cartelli esposti in piazza Savonarola ieri pomeriggio, dove si è svolta la manifestazione delle lavoratrici e dei lavoratori delloe della produzione culturale, promossa dal Sindacato nazionale lavoratori della comunicazione (Slc)Emilia-Romagna. Tra le richieste principali, il reintegro della delegata sindacale al teatro comunale, Morena Morelli, alla quale dallo scorso settembre non è stata rinnovato il contratto. Gli altri punti della mobilitazione sono stati la richiesta del rinnovo dei contratti nazionali di lavoro del settore, maggiori finanziamenti alla produzione culturale e al welfare di settore, la stabilizzazione del personale precario, consolidare i protocolli sulle buone pratiche nel settore sottoscritti con la Regione.