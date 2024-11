Tpi.it - XXI Secolo, quando il presente diventa futuro: le anticipazioni del programma su Rai 1

XXIil: ledelsu Rai 1Torna dall’11 novembre 2024 su Rai 1 in seconda serata XXIil, ildi approfondimento condotto da Francesco Giorgino. Il racconto settimanale di quei temi di attualità che sono, più di altri, in grado di restituire l’idea di un Paese impegnato non solo a vivere il, ma anche a progettare il proprio. Un racconto che avverrà attraverso interviste faccia a faccia con i protagonisti della politica, dell’economia, della cronaca, degli esteri, dello sport e della cultura, con i reportage sul campo, con la presentazione e l’analisi dei dati per una narrazione della realtà che parta sempre dalle evidenze empiriche.XXIilè pronto ad intercettare in diretta tutti gli accadimenti particolarmente rilevanti e a segnalare quello che sta avvenendo per migliorare le condizioni di vita dei cittadini, per rendere l’Italia un Paese al passo con le più grandi economie avanzate, per accompagnare la ricezione, anche in chiave critica, di nuovi modelli antropologici.