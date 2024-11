Under 21 il ct Nunziata | Si può sempre migliorare ma fin qui percorso positivo

Leggi l'articolo completo su Sportface.it

“Ilfatto fin qui è stato. Abbiamo fatto 27 gol e ne abbiamo subiti 4. Siamo a buon punto. Confrontarsi contro squadre come Francia e Spagna ti dà un riferimento migliore. Userò questi giorni per cercare dile cose che non ci sono venute benissimo e confermare le cose positive. C’èda, in tutte le cose. C’è bisogno di perfezionare qualcosa, ma finora è stato un ottimo. Voglio anche dare spazio a dei giocatori che hanno avuto meno minutaggio nelle gare precedenti”. A dirlo è il ct dell’21, Carmine, in conferenza stampa in vista della prossima amichevole di venerdì contro la Francia. “Abbiamo scelto gli avversari alla fine, perché non si sapevano ancora le sorti dei gironi. Sono due squadre forti, che ci faranno capire il nostro livello – aggiunge, riferendosi anche all’Ucraina avversaria il 19 novembre a La Spezia – La squadra è formata da reparti, ma per me è un reparto unico, è un lavoro di gruppo.