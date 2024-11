Lapresse.it - Tifosi israeliani aggrediti, la comunità ebraica romana manifesta: “Siamo stanchi, è ora di reagire”

Leggi l'articolo completo su Lapresse.it

A quattro giorni dagli episodi di violenza registrati ad Amsterdam ai danni della tifoseria israeliana del Maccabi Tel Aviv, laè scesa in piazza denunciando “il più grave episodio di antisemitismo dal 7 ottobre”. Unazione di “rabbia” contro Hamas ma anche contro i “giornalisti” accusati di essere filo Hamas e antisionisti. Al presidio, che si è tenuto in Largo Argentina, hanno partecipato circa 200 persone. Molti gli esponenti della politica e del mondo dell’associazionismo. Presente anche Noemi Di Segni a capo dell’Unione delleebraiche italiane: “L’Europa – ha detto Di Segni – è come una ragazza ingenua che viene drogata e poi stuprata”.