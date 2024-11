Terre di Tora un Wine Club nel cuore di Napoli per gli amatori dell’Aglianico del Roccamonfina

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

di, l’azienda vitivinicola di Antonia D’Amore che incanta gli appassionati con i suoi vini declinazionenati dalle ceneri del vulcano die firmati dall’enologo Riccardo Cotarella, annuncia la nascita del suo. Un’iniziativa che mira a coinvolgere gli amanti del vino in un’esperienza unica, non solo nelle vigne e nella tenuta settecentesca situate nel borgo casertano, ma anche in unaHouse, in stile moderno, a piazza Amedeo nel centro di.Un terroir d’eccezioneLe vigne didi, con il loro caratteristicono rosso fuoco, offrono un panorama mozzafiato e, questo in particolare, è un terroir unico. Abbracciate da secolari piante di noci e castagne, questi vigneti rappresentano un vero e proprio patrimonio naturale. Qui, l’Aglianico trova il suo habitat ideale, soprattutto per le proprietà geologiche del suolo rosso del vulcano estinto, esprimendo al meglio le sue caratteristiche di potenza e complessità.