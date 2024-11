Terzotemponapoli.com - Spalletti: “Si vedono partite bellissime come Inter-Napoli”

Leggi l'articolo completo su Terzotemponapoli.com

Luciano, ct della Nazionale Italiana, èvenuto in conferenza stampa in vista degli impegni di Nations League contro Belgio e Francia, in programma giovedì 14 e domenica 17 novembre. Diverse le novità tra i convocati. Spiccano i nomi di Savona e Comuzzo. Ecco quanto il ct ha dichiarato alla stampa presente., Retegui e Kean in vetta alla classifica marcatori e il campionato in testa è apertissimo. Anche nelle coppe le nostre squadre stanno andando beneCosì inizia: “Ai ragazzi stamattina ho fatto i complimenti perstanno conducendo la stagione, stanno evidenziando un buon calcio e c’è questa competitività che fa bene un po’ a tutti. Si, molto tirate e incerte. E squadre di livello più basso che danno filo da torcere alle più attrezzate: questo fa crescere il movimento e questo ci permette di prendere più calciatori.