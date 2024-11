Secoloditalia.it - Si è spenta la moglie dell’anarchico Pinelli: la sua morte scatenò la vendetta rossa contro Calabresi

Aveva 96 anni, Licia Rognini,. Per oltre mezzo secolo ha cercato verità e giustizia per il marito morto in questura. Suicida, secondo le versioni iniziali. Caduto per un malore, secondo altre versioni. Lanciato da un balcone dal commissario, secondo i militanti di Lotta Continua che ne ordinarono l’omicidio. Nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969 Licia Rognini perse il marito Giuseppedetto Pino, ferroviere militante anarchico ritenuto responsabile della strage alla Banca dell’Agricoltura di Piazza Fontana, precipitato dal quarto piano della Questura di Milano e ritenuto suicida. Mentre l’Italia scopriva che la democrazia era sotto attacco, la“defenestrato” – morta oggi a Milano all’età di 96 anni – iniziò a cercare giustizia e veriità ma non le ha mai ottenute, arrivando a commentare amaramente: “Uno Stato che non ha il coraggio di riconoscere la verità è uno Stato che ha perduto, uno Stato che non esiste”.