Anteprima24.it - Sei nuovi attraversamenti pedonali rialzati, Paipais: “E’ necessario mitigare il rischio sinistri”

Tempo di lettura: < 1 minutoIn virtù dell’esigenza di mitigazione delincidenti su alcune strade del Comune di Napoli sono stati programmati seiattraversami. Più dettagliatamente, saranno installatie luminosi in Via Petrarca, Via Manzoni, Corso Vittorio Emanuele e Via Caravaggio. A darne notizia è il consigliere comunale Gennaro Demetrio, autore della richiesta. “L’amministrazione tutta sta intervenendo in più zone della città per limitare la velocità soprattutto nei pressi di istituti scolastici e chiese. L’intervento a Posillipo, così come in altri quartieri della città, si rendea seguito del recente rifacimento stradale di Via Petrarca ma anche di altre vie con scorrimento veloce, dice, nell’interesse della viabilità e della sicurezza cittadina.