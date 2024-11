Calciomercato.it - Scontro su Vlahovic: “Giuntoli compra David e lui è fragile”

Il centravanti serbo all’asciutto nel vittorioso derby della Juventus contro il Torino e nuovamente nel mirino della criticaLa Juventus vince il derby della Mole grazie alle reti, una per tempo, di Weah e di Yildiz. Successo fondamentale per la squadra di Thiago Motta, che accorcia a due punti la distanza in vetta alla classifica dalla capolista Napoli.Dusan(LaPresse) – Calciomercato.itSuccesso senza particolari patemi per la formazione bianconera, che tra i singoli ha messo in evidenza in particolare Cambiaso e Yildiz. Il turco dopo il gol ha esultato con la linguaccia per omaggiare l’ex capitano Del Piero, mentre è rimasto a secco Dusan. Il bomber serbo è la nota stonata alla Juve, con Sandro Sabatini che non risparmia una frecciata al numero nove: “È uno che si trova bene se viene incontro e scatta in profondità verso la porta.