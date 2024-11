Donnaup.it - Ricicla il cartone e trasformalo in qualcosa di geniale per l’orto: Ecco come fare!

Leggi l'articolo completo su Donnaup.it

ilindiper!Quando fate la spesa siete soliti ad usare gli scatoloni al posto dei sacchetti, ma quando vi trovate a casa non sapete in che modo utilizzarli? Di seguito, potrete trovare dei consigli che vi potranno essere di aiuto, per poter trasformare dell’inutileindiper il vostro orto.ilindiper!1.Recipiente per le piantineNon sapete mai dove posizionare le piccole piantine, perché non avete mai il giusto vaso dove poterlecrescere? Riutilizzato delle scatole dipotrete dare vita a dei recipienti dove posizionare le vostre infiorescenze. Se abbellite la scatola, potrebbe diventare una fantastica decorazione da mettere nella vostra casa.