Poste Italiane, quasi 4mila assunzioni

, guidate dall’amministratore delegato Matteo Del Fante (nella foto destra), rilancia sull’occupazione ed entro il 2028, cioè entro i prossimi quattro anni, assumerà 19.000 nuovi lavoratori. Negli ultimi sette anni gli inserimenti effettuati dall’azienda – controllata dal ministero dell’Economia e delle finanze e società per azioni dal 2015 – sono stati 30.000. Numeri importanti, tanto che il Gruppo è quello che conta più dipendenti in Italia: 119.000. Con una nota il sindacato Failp Cisal annuncia che da novembre fino a fine aprile si aprono lecon contratto a tempo determinato per migliaia di lavoratori nei settori di comunicazione, posta e logistica. In tutto si contano poco più di 3.700 posizioni, le quali rientrano nel vasto piano di reclutamento della società in atto.