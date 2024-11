Anteprima24.it - Pollica, il sindaco Pisani risponde all’accusa della fondazione Vassallo

Tempo di lettura: 2 minutiHa deciso dire alle accuseFondaziobe Angelo, Stefanol’attualediche fu il vice delpescatore, ucciso 14 anni fa e per l’omicidio del quale, da pochi giorni sono in carcere quattro persone.continuò il percorso fin dopo il giorno dopo il barbaro omicidio, Commentando gli sviluppi delle indagini sull’omicidio di, evidenzia i progressimagistratura e il suo impegno nella ricercaverità. Ritiene infondate le illazioni nei suoi confronti, sottolineando l’importanza del ruolo direputazione diafferma che le false accuse non possono offuscare la storia amministrativa e l’eredità del “pescatore”.“Confido che l’impegno degli inquirenti permetta di svelare ogni aspetto di questo orrendo crimine – ha scritto oggi Stefano, facendo riferimento al fatto che comunque non è ancora stato individuato il l’esecutore materiale del delitto– e soprattutto l’affetto che mi lega ad Angelo, mi impediscono di rimanere inerte di fronte ad una mistificazionerealtà tanto grave”.