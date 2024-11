Ilgiorno.it - Paura in un’azienda agricola. Al rogo centinaia di rotoballe

GAVIRATE (Varese) Notte dia Gavirate, in località Voltorre per un grande incendio. Pesante il bilancio per: distrutte dalle fiamme 750di fieno oltre alla tensostruttura sotto la quale erano collocate. L’allarme è scattato intorno alle due, nella notte tra sabato e domenica, sul posto i vigili del fuoco che sono intervenuti in forze con le squadre e i mezzi provenienti dal comando provinciale di Varese, ma anche dai distaccamenti di Busto Arsizio, Tradate, Ispra e Laveno. Le operazioni sono state lunghe e complesse, non è stato agevole per i vigili del fuoco raggiungere l’area. Gli operatori entrati in azione hanno circoscritto l’incendio, visibile a distanza, evitando che potesse estendersi. Fortunatamente la proprietà interessata è lontana dalle abitazioni mentre il timore era che le fiamme potessero propagarsi ad un vicino bosco.