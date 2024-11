Onu energia pulità non è una parolaccia

Leggi l'articolo completo su Servizitelevideo.rai.it

10.15 Il finanziamento degli aiuti climatici da parte dei Paesi ricchi non è "beneficenza" ed è "interesse di tutti". Così il capo della Convenzione Onu sui cambiamenti climatici, Stiell, nel suo discorso di apertura della Cop29. Ancora più forte il messaggio del Setario Guterres:"Chi cerca disperatamente di ritardare e negare la fine dell' era dei combustibili tenta di trasformare l'pulita in una. Perderanno. L'economia è contro di loro. Le soluzioni non sono mai state più economiche e accessibili".