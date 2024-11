Lettera43.it - L’analisi della sconfitta spacca i democratici Usa tra accuse incrociate a crisi di identità

La vittoria di Donald Trump è implosa nel cuore del partito democratico. La duraalle Presidenziali del 5 novembre ha infatti aperto uno squarcio nella sinistra americana. Da un lato è partita la caccia al colpevole, con molti che puntano il dito contro Joe Biden accusato di essersi ritirato troppo tardi dalla corsa; dall’altro la batosta ha causato una profondadi. La conquista da parte del tycoon di tutti gli Stati in bilico unita all’avanzata dei repubblicani nelle roccaforti democratiche come Rhode Island, Massachusetts e New York dimostrano l’abbandono di importantissimi pezzi di elettorato. Stiamo parlandoworking class, degli ispanici e in alcuni casi anche degli afroamericani. Il collasso ha intaccato non solo la presidenza, ma anche Senato e Camera, creando le condizioni perché per almeno i prossimi due anni i repubblicani abbiano la strada spianata.