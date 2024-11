Tpi.it - L’Amica Geniale 4 – Storia della bambina perduta: tutto quello che c’è da sapere sulla quarta stagione della serie

Leggi l'articolo completo su Tpi.it

4 –che c’è dae ultima. Trama, cast, attori, attrici, dove eravamo rimasti, libro, location, regista, quante puntate, episodi, personaggi, streaming, location, Rai 1Inizia l’11 novembre su Rai 1, lae ultimadi grande successa tratta dai libri di Elena Ferrante. Laè composta da dieci episodi, suddivisi in cinque prime serate, diretta da Laura Bispuri e scritta da Elena Ferrante, Francesco Piccolo, Laura Paolucci e Saverio Costanzo. Laè tratta dal romanzo best seller “”. In questaElena, appena rientrata a Napoli, scoprirà tramiteLila che Nino vive ancora con sua moglie.