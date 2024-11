Isaechia.it - La Talpa, un clamoroso indizio svelerebbe la sua identità: il dettaglio notato dal web

Dopo sedici anni di assenza, è appena riniziata una nuova edizione de La– Who is the mole. Il reality show che aveva tanto appassionato il pubblico, è tornato in chiave diversa e, a Verissimo, la padrona di casa Diletta Leotta ne aveva annunciato tutte le novità.Il gioco prevede che i concorrenti stessi si calino nelle vesti di investigatori. Il loro compito è infatti scoprire chi dei loro compagni è “la” del gioco, che trama alle loro spalle tentando di sabotarli. L’indagine porterà alla vittoria del programma il più astuto: chi non si lascerà deviare dai falsi indizi e dai depistaggi, riuscendo a scovare il nome del colpevole.Oltre ai telespettatori, però, anche gli utenti tirano ad indovinare!In queste ore, infatti, le varie ipotesi si sono rincorse anche sui social. Tra chi credeva che la rosa dei venti utilizzata come logo del programma fosse una chiara dimostrazione che lasia Marina La Rosa e chi crede che Diletta abbia definito “rocca” il loro alloggio non per casualità, ma per rimandare l’attenzione a Gilles Rocca, spunta in queste ore un altrosegnale.