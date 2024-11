Ilnapolista.it - La Serie A non è più solo un affare di Milano e Torino (La Faz)

LaA vista dall’estero appare un campionato entusiasmante. A commentare la situazione di classifica dopo l’1-1 tra Inter e Napoli di domenica sera è la Faz, quotidiano tedesco, che sottolinea come il dominio calcistico in Italia non sia più esclusiva di città come(Inter e Milan) e(Juventus). Altre centri calcistici stanno emergendo: Bergamo, Firenze, Roma (Lazio).Il Napoli con Conte ha ritrovato la strada e ora lotta per la testa dellaAScrive la Faz:Non sono piùi grandi centri calcistici dia dominare, ci sono invece tutta unadi città calcistiche importanti. E questa è una benedizione per la drammaturgia del campionato. Dopo quasi un terzo della stagione 2024/25, non c’è nessun favorito in vista.I campioni in carica dell’Inter hanno la squadra più forte sotto la guida dell’allenatore Simone Inzaghi.