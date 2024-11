Gaeta.it - Intensificazione dei controlli ferroviari nel Lazio: il report della Polizia Ferroviaria

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Dal 2 all’8 novembre 2024, laa delha attuato una serie di operazioni di sicurezza nelle stazioni e sui treniregione, con l’intento di proteggere i viaggiatori. L’iniziativa ha visto l’impiego di numerosi agenti e pattuglie nei principali nodi, in particolare nella stazione di Roma Termini, dimostrando un impegno costante per il monitoraggio e la prevenzione dei reati.Operazioni di controllo e risultatiNel corsosettimana, sono state identificate quasi 11.000 persone, un chiaro segno dell’dei. In particolare, 6.959 di queste nell’ambito provinciale hanno messo in evidenza un’azione mirata per garantire un ambiente più sicuro per gli utentiretea. I pattugliamenti sono stati elevati a 686 nei diversi scali, con un’attenzione particolare alla stazione centrale di Roma.