Ilrestodelcarlino.it - Heidi, la donna che colora i sassi: "Così regalo i sorrisi a chi soffre"

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Recanati (Macerata), 11 novembre 2024 –Aellig vive da anni in Italia. Ci accoglie a Recanati, nelle sue Marche, terra d’adozione.oggi ha 67 anni. Si è fatta conoscere dopo aver lanciato la sua pagina Facebook "Un sasso per un sorriso", che oggi ha superato quota 243 mila iscritti. È bastato un evento a Pesaro, con al centro deiti, per far scattare la passione, nonostante le diffidenze iniziali di diverse persone. "Gli obiettivi sono due — spiega Aellig —re deie poi darli a coloro che stanno vivendo momenti di sofferenza, per donare loro positività, oppure lasciarli in un posto per poi essere trovati da altri". Una moda lanciata dalla, nata in Svizzera e casalinga di professione, ma con l’hobby per la pittura. "Ogni giorno ci sono centinaia di persone che sorridono grazie a uno di noi — aggiunge orgogliosa — Il motto è ‘Non dimenticate mai di sorridere’".