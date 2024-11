Gaeta.it - Giorgia Meloni risponde alle critiche durante il comizio di Bologna: tensioni e accuse nel centrodestra

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La politica italiana è tornata a infiammarsi con l’intervento della premier, in occasione di una sostegno della candidata del, Elena Ugolini. Nel discorso,ha affrontato le polemiche sul suo mancato arrivo ale ha difeso la gestione del governo in un contesto politico già teso a causa delle prossime elezioni regionali. Le sue affermazioni hanno scatenato reazioni contrastanti, mentre il panorama politico si prepara a una competizione sempre più accesa.e ildi: una presenza attesa ma mancataha espresso il suo dispiacere per non essere riuscita a essere presente fisicamente al, dove ha fatto sentire la propria voce anche da lontano, sottolineando l’importanza del suo intervento per il