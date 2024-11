Lanazione.it - Entra in un locale e spara. Alba di paura a Sesto Fiorentino

(Firenze), 11 novembre 2024 – Notte di violenza a. All’della domenica appena passata un colpo di arma da fuoco è stato esploso all’interno di un. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 5, quattro persone sarebberote nell’attività in viale Ariosto, ormai chiusa, con la pretesa che fosse versato loro da bere. Al rifiuto della titolare del, uno di loro avrebbe estratto quindi una pistola eto in alto, senza fortunatamente ferire nessuno. A questo punto, l'esercente, spaventata, si sarebbe chiusa nel suo ufficio dal quale avrebbe dato l'allarme. Nel frattempo la banda si è allontanata per far perdere le proprie tracce. Le volanti del commissariato cittadino insieme a quelle della Questura fiorentina sono immediatamente intervenute e hanno fermato e circondato un'autovettura sospetta, verosimilmente in fuga.