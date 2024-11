Ilfattoquotidiano.it - Dopo Juric, ecco Oronzo Canà: Lino Banfi “si candida” come allenatore della Roma. La telefonata con Friedkin: “I’m ready”

, noto tifoso, siper essere il prossimodei giallorossil’esonero di Ivan. O meglio, arsi è, indimenticabile misterLongobarda. In un video pubblicato sul proprio account Instagram,torna a interpretare il protagonista de L’nel pallone. Stavolta, però,è impegnato in unacon il presidente del club Dan. La chiamata si conclude con un accordo per sbarcare sulla panchina giallorossa: un invito accolto con un ‘thank you very much, I’m‘ da parte dell’attore/.Una gag ironica che è stata pubblicata poche ore primapartita trae Bologna all’Olimpico. La sconfitta per 2-3 contro la squadra allenata da Vincenzo Italiano è costata la panchina a Ivan, che a sua volta aveva preso il posto di Daniele De Rossi, esonerato lo scorso 18 settembre.