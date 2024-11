Inter-news.it - Conte contro le regole: «Rigore Inter inesistente e VAR fermo! Protocollo confusione»

dopo-Napoli terminato sul risultato di 1-1, in conferenza stampa a San Siro si lamenta per ilconcesso ai nerazzurri e si scagliail VAR e le sue.CONFERENZA STAMPADOPO-NAPOLIQuesta sera vale più il punto o la reazione post-Atalanta?Mettiamo in preventivo che ci possa essere una sconfitta. Non è che abbiamo persouna squadra debole. È una squadra che fa la Champions. Detto questo oggi abbiamo fatto una buona gara a livello di applicazione, intensità, di pressione,una signora squadra. Quello che mi è dispiaciuto è che abbiamo fatto degli errori in uscita molto grave. Ci stiamo lavorando. Capisco anche la pressione di giocare davanti ad ottantamila persone el’. Però chi lavora con me sa che cerco di trovare sempre qualcosa per migliorarci.