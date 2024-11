Donnaup.it - Calze della Befana fai da te: idee veloci e complete di cartamodello.

fai da te:di.Amate il fai da te e siete alla ricerca di un’idea davvero molto interessante per creare delleda poter regalare? Ecco qualche strepitoso esempio.fai da te:di.1.Riciclando dei maglioniAvete trovate un vecchio maglione di lana che non vi sta più o che è troppo rovinato per essere indossato? Potete riutilizzarlo per creare una calza.Viene consigliato di assemblare la calza, usandocolla a caldo o un grosso ago da lana. Per decorare queste originali creazioni, potete usare dei bottoni.Fonte immagine2.Tutorial per realizzare lecon i maglioniRitagliare da un pezzo di cartone la sagoma di una calza ed appoggiarla sopra il maglione, precedentemente steso sopra il piano da lavoro.