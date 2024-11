Ilrestodelcarlino.it - Auto va contro lo scuolabus: due feriti gravi

Leggi l'articolo completo su Ilrestodelcarlino.it

Montecosaro (Macerata), 11 novembre 2024 – Si scontra con unopieno di bambini, poi dopo aver urtato una pianta finisce nel fossato. All’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, due uomini, che si trovavano a bordo di una station wagon. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, lungo la strada provinciale 485, nel tratto di via Michelangelo, all’incrocio con via Casette, a Montecosaro. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia stradale, un’, con a bordo due uomini, ha urtato uno, che stava svoltando su via Casette. In seguito all’impatto, l’ha colpito una pianta ed è finita nel campo che costeggia la carreggiata. Sono scattati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco di Civitanova.