ATP Finals, clamorosa sorpresa: Alcaraz perde in due set con Casper Ruud

alle ATPdi Torino. Tutti aspettavano l’esordio di Carlos, favorito per la vittoria finale insieme a Jannik Sinner. Invece il grande protagonista del match è stato il norvegese, numero 7 del mondo. Si poteva pensare chefosse un avversario complicato, ma nessuno si sarebbe immaginato di vedere uncosì dimesso e mentalmente lontano dal gioco.Il primo set è stato un calvario per lo spagnolo, apparso irriconoscibile., con il suo tennis che si basa sulla regolarità da fondo campo, ha letteralmente demolito il più quotato avversario.non è mai riuscito a reagire: falloso, distratto, in balia della pressione del tennista norvegese. Il set è scivolato via senza storia sino al 6-1 finale. I tifosi di Carlos non credevano ai loro occhi.