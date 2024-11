.com - Arianna Meloni: “Esecutivo coeso e unito, a lavoro anche con 38 di febbre”

Il capo della segreteria politica FdIparla apertamente di un” che non sbarella, non inventa, non improvvisa”. E sintetizza tutto con una merafora: “Noi alcon 38 di, altri a casa con 37.”: doverno sta facendo grandi coseIl governo“sta facendo grandi cose, è, non sbarella, non inventa, non improvvisa. Non regala soldi e mancette elettorali per guadagnarsi qualche poltrona. Ma va avanti dritto secondo quello che ha raccontato agli elettori”. Lo dice, sorella della premier Giorgia, capo della segreteria politica e responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia, a Riccione nel corso dell’iniziativa ‘Per merito, per amore, per libertà – Oltre il soffitto di cristallo, sfida alle stelle’.