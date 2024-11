Dailyshowmagazine.com - Antonio Grifoni: esce il nuovo Singolo “Ci Vuole Soul” il 17 Novembre

, cantautore appassionato e visionario, torna sulla scena musicale con il“Ci”, disponibile dal 17. Questo brano, chein coincidenza con il compleanno dell’artista, rappresenta un richiamo alla musica con anima, una risposta all’aspetto sempre più tecnologico e meccanico della musica moderna.esplora la necessità di preservare l’autenticità e l’umanità nel suono, invitando l’ascoltatore a riconnettersi con il.Un Progetto Creativo e InternazionaleL’uscita di “Ci” sarà accompagnata da un release party in Florida, a Palm Beach, dovefesteggerà con amici e colleghi del settore. Questosegue i successi di brani precedenti come “Lei Mente” e “Testa tra le Nuvole”, realizzati con il supporto del suo producer Francesco, e anticipa un futuro EP chespera di pubblicare per l’estate 2025.