Isaechia.it - Anticipazioni Amici 24 del 8/11/24: una ballerina “fortemente messa alla prova dall’insegnante”, la terapia d’urto

Leggi l'articolo completo su Isaechia.it

Non mancano mai le novità all’interno della scuola di24.Spesso siamo abituati ad attendere ledi ciò che si registra durante la puntata del giovedì pomeriggio e che va in onda regolarmente domenica alle 14 su Canale 5. Ma questa settimana qualcosa è cambiato ed eccezionalmente si è registrata una nuova puntata di24 che andrà in onda durante il pomeridiano. Grazie a SuperGuidaTv possiamo raccontarvi ciò che è accaduto durante la registrazione avvenuta venerdì 8 novembre:Possiamo anticiparvi che laTeodora Olivia Martinez verràsua insegnante Deborah Lettieri. Come? Ebbene la nuova maestra di danza della scuola di24, siccome Teodora non si sente a suo agio ad esibirsi con il pubblico e da il meglio di sé quando è in sala piuttosto che quando è in studio, ha deciso di sottoporla ad unaad urto.