Ilveggente.it - Alcaraz-Ruud, Atp Finals: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Leggi l'articolo completo su Ilveggente.it

debutterà controalle Atp2024:, notizie,tv e.C’era proprio Casper, al di là della rete, quando Carlosconquistò il titolo di re del Flushing Meadows. Dovette battere lui per vincere il suo primo Slam, ragion per cui il norvegese avrà sempre, in qualche modo, un posto speciale nel cuore del principale antagonista del numero 1 del mondo, Jannik Sinner., Atptv,(LaPresse) – Ilveggente.itE sarà sempre lui, in occasione dell’edizione 2024 delle Nitto Atp, a cercare di mettere i bastoni tra le ruote al campione iberico, che dopo il fenomeno altoatesino è il secondo favorito per la vittoria. Una sfida che profuma di passato ma che sarà determinante, al tempo stesso, per gli attuali equilibri.