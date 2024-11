Thesocialpost.it - Addio a Licia Pinelli, aveva 96 anni: “Una vita spesa in difesa di Pino”

Leggi l'articolo completo su Thesocialpost.it

Milano dice, la vedova di Giuseppe “, il ferroviere anarchico ingiustamente accusato per la strage di piazza Fontana.se n’è andata a 96, lasciando un ricordo profondo nella città e tra tutti quelli che, in questi decenni, hanno riconosciuto il suo impegno e la sua forza.Leggi anche: A un anno dalla morte di Giulia Cecchettin, la sorella la ricorda così: “Tranqui.”Giuseppemorì nella notte tra il 15 e il 16 dicembre 1969, precipitando da una finestra della questura di Milano. L’episodio segnò per sempre ladi, che difese il nome e la memoria del marito con grande determinazione.Il ricordo dell’Anpi BaronaL’Anpi Barona ha voluto ricordarla con parole toccanti: “Unacon dignità, coerenza e coraggio indel nome di