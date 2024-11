Iltempo.it - Usa e Gb bombardano i depositi di armi in Yemen per tenere a freno gli Houthi

Il Pentagono ha dichiarato che gli aerei da guerra statunitensi hanno effettuato diversi attacchi sabato sera contro le strutture di stoccaggio diavanzate degli, sostenuti dall'Iran, nello. Levenivano utilizzate per attaccare navi militari e civili nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, ha dichiarato un funzionario della difesa statunitense. In precedenza i mediaiti avevano riferito che gli Usa e il Regno Unito avevano lanciato attacchi contro obiettivinello. Secondo il canale Al Masirah Tv gli attacchi hanno avuto luogo nelle aree di Jarban e Al-Hafa, nella provincia di Sana'a, così come nel distretto di Sufyan. Anche i quotidiani israeliani The Times of Israel e The Jerusalem Post hanno riferito nella prime ore di oggi di attacchi statunitensi e britannici a Sana'a, nel governatorato di Amran e in altre aree.