Bergamonews.it - USA 2024: anche in questi giorni non c’è una sola America

L’attualità brucia tutto, almeno in apparenza.Solo pochifa, negli ultimidella campagna elettorale, per chi guarda con gli occhi dei valori trasmessi dai Padri Fondatori sembrava che Donald Trump avesse rinunciato a vincere queste elezioni presidenziali. Il suo messaggio era diventato sempre più violento e misogino, contro ogni forma di rispetto non solo istituzionale.L’ultimo grande comizio nazionale organizzato dal suo comitato elettorale al Madison Square Garden di New York aveva visto ospiti rivolgere battute molto offensive nei confronti di Portorico (“idi spazzatura galleggiante”) suscitando reazione nella comunità portoricana e non solo.Durante un successivo evento in Pennsylvania, Donald Trump ha detto che non avrebbe “dovuto lasciare” la Casa Bianca alla fine del suo primo mandato e ha affermato che non sarebbe dispiaciuto se i giornalisti “venissero colpiti”.