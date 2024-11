Ilrestodelcarlino.it - ‘Triangolo’ da controllare. Poi sul Pincio lo scontro

Antagonisti e anarchici contro i ’patrioti’, con gli agenti di polizia (tre feriti) nel mezzo per evitare lodiretto tra le due fazioni. Non è solo questo il conflitto che ieri pomeriggio Bologna ha dovuto gestire, ma sicuramente è quello che ha acceso un nuovonel mondo politico, già alimentato dall’autorizzazione data al presidio di ’La Rete dei Patrioti’ e CasaPound "a pochi metri dalla stazione, che ancora è una ferita aperta, per cui i familiari delle vittime della strage hanno dovuto lottare per quarant’anni per arrivare a delle sentenze che chiariscono le responsabilità dell’estrema destra – afferma la segretaria del Pd Elly Schlein al presidio in piazza Nettuno contro la manifestazione dei ’patrioti’ –. È stato un errore permettere la manifestazione. Bologna non merita questo sfregio".