Thuram | Inter tre ricordi speciali della scorsa stagione Che gruppo!

Marcusè il protagonista del matchday programme di-Napoli, sfida scudetto in programma questa sera alle 20.45 a San Siro. L’attaccante ha parlato dell’atmosfera di squadra e ha ricordato tre momentiUNITO – Marcusapre la suavista per-Napoli sottolineando la sua crescita e l’unione deldi squadra: «Rispetto all’anno scorso mi sento cresciuto in tutti gli aspetti del gioco. Indossare la maglia dell’mi dà le stesse sensazioni di quando sono arrivato, è un orgoglio e un sogno. Giocare per questo Club e vincere le partite con i miei compagni mi rende fiero di quello che faccio. Come squadra lavoriamo tutti insieme per un solo obiettivo e questo aiuta a creare una mentalità vincente. In allenamento lavoriamo tanto, il nostroè molto unito e ci permette di allenarci con impegno e con il sorriso.