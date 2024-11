Notizie.com - Tensione altissima nelle piazze in Italia: il video choc degli scontri a Bologna

ad altain, dalla violenza in piazza aalla manifestazione pro-Palestinese e Milano. Cosa sta succedendo. Da un lato Casapound e la Rete dei Patrioti, dall’altro il collettivi antifascisti. Doveva essere l’ultimo sabato di campagna elettorale, maè diventata teatro di manifestazioni econ la polizia.in: il(Ansa Foto) – notizie.comLa giornata era temuta da giorni, da quanto, contro la volontà del Comune è stata autorizzata per il pomeriggio di ieri, sabato 10 novembre, una manifestazione della Rete dei Patrioti e Casapound, che si sarebbe dovuta concludere in piazza XX settembre, a pochi passi dalla stazione centrale di.La notizia che il corteo si sarebbe concluso proprio nel luogo della strage del 2 agosto 1980, attuata dal terrorismo nero, ha fatto balzare dalla sedia la rete antifascista del capoluogo emiliano, che ha considerato la scelta dei gruppi di estrema destra come una provocazione.