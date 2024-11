Cityrumors.it - Svolta clamorosa Roma, non solo allenatore: nome a sorpresa per la dirigenza

Leggi l'articolo completo su Cityrumors.it

I Friedkin si sono svegliati e all’improvviso stanno capendo che c’è bisogno di unimportante ma anche di un dirigenteI Friedkin raddoppiano e scendono in campo in maniera pesane. Oltre a Roberto Mancini, stanno provando a prendere anche Fabio Paratici, l’ex dirigente della Juventus e del Tottenham. Lanonha in testa l’ma anche un nuovo dirigente che possa dare un segnale e un cambio di passo importante., nonper la(Ansa Foto) Cityrumors.itE oltre al tecnico die di esperienza serve anche una figura che sia imponente e che si faccia rispettare e che, soprattutto conosca il mondo del calcio come le sue tasche.L’ex dirigente della Juventus Fabio Paratici è stato condannato a 30 mesi di inibizione nell’ambito del processo sul caso plusvalenze, ma dopo il ricorso accolto dalla FIFA ha avuto la possibilità di rimettersi in gioco con un ruolo inedito e sta portando avanti il suo lavoro come ha sempre fatto, cercando di dare consigli a chi glielo chiede.