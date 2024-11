Ilgiorno.it - Stava lavorando in una cabina. Scarica elettrica sulla testa. Operaio folgorato e ustionato

SIZIANO (Pavia)all’impianto elettrico quando è entrato in contatto con un cavo. Lalo avrebbe colpito allaed è stato, rimanendo anche. L’, un uomo di 52 anni, che risulterebbe dipendente di una ditta esterna, era al lavoro in uno dei capannoni del Data Center Campus in via Marche, nell’area industriale di Siziano. Strutture di recente realizzazione, l’ultima inaugurata nel luglio 2022, all’avanguardia e green, integralmente alimentata da energia rinnovabile, dopo la prima avviata nel 2015, con ancora progetti di espansione in corso da parte dell’azienda Stack Emea, leader nelle infrastrutture digitali. L’infortunio sul lavoro non ha dunque un’attinenza diretta con l’attività svolta dal data center, ma è successo nell’ambito di un intervento all’impianto elettrico, elemento comunque essenziale nella gestione di queste tipologie di infrastrutture digitali, vere e proprie concentrazioni di alta tecnologia che si servono necessariamente di una gran quantità di elettricità.