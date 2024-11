Primacampania.it - Pallanuoto A2: Esordio con pareggio della Bricobros Rari Nantes Arechi contro WP Palermo 11-11

SALERNO – Sfiora il successo lanella gara d’del Girone Sud del Campionato Nazionale diMaschile di A2il WP. I ragazzi di Roberto Baviera fermano la più esperta compagina siciliana sul 11-11 ma avrebbero meritato il successo pieno.I tanti accorsi sugli spaltipiscina “Simone Vitale” non si sono certo annoiati. Anzi, in vasca le due squadre si sono affrontate a viso aperto: i boys di Baviera assai motivati ma con una preparazione atletica non del tutto completata, gli scafati siciliani che quando la stanchezza stava per prendere il sopravvento hanno dato fondo alla loro decisiva esperienza. Un connubio che ha dato vita al un match molto combattuto, con protagonisti decisivi anche i due portieri, De Totero e Calabresi, che di patate bollenti ne hanno tolte ai propri compagni in più di un’occasione.