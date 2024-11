Lapresse.it - Maltempo, danni alla salute e alle coltivazioni: cosa fare?

Alluvioni e uragani ci sono sempre stati, ma la comunità scientifica è concorde nell’affermare che la frequenza e soprattutto l’intensità di questi fenomeni estremi sono aumentate in misura significativa in seguitocrisi climatica in atto.Ciò impone di riflettere sulle conseguenze per ladelle enormi quantità di acqua che sempre più spesso vediamo invadere i campi o i centri abitati. Non c’è solo l’immediato bilancio in termini di traumi e vite umane causato dviolenza della natura che travolge auto e abitazioni, abbatte alberi e pali della luce,ga sottopassaggi e cantine. Le conseguenze per la, riflette Fnomceo con ‘Dottore, ma è vero che.?’, possono prolungarsi a medio e lungo termine, attraverso la diffusione di malattie infettive, la liberazione di sostanze tossiche, la perdita di beni materiali e immateriali che determinano.