Puntomagazine.it - Luogosano, controllo Carabinieri e ASL Veterinaria in canile

Riscontrate alcune carenze strutturali che necessitano di essere risolte in tempi breviIdella Stazione di Sant’Angelo all’Esca, in collaborazione con il personale della ASLdi Avellino, hanno recentemente effettuato unpresso unsito nel comune di.L’ispezione, inserita nel più ampio ambito delle attività diamministrativo, si pone l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative e garantire agli animali ospitati una struttura idonea e conforme agli standard previsti.Nel corso dell’intervento, sono state riscontrate alcune carenze strutturali che necessitano di essere risolte in tempi brevi. Tali carenze, pur non compromettendo in modo significativo le condizioni di benessere degli animali ospitati, richiedono interventi di adeguamento per migliorare ulteriormente il livello di ospitalità.