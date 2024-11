Spettacolo.periodicodaily.com - Le Cattive Compagnie Presentano “Fiori di Lavanda Gastrica”

L'8 novembre 2024 Le Cattive Compagnie, il progetto solista di Alessandro Marietti, lanciano il singolo "Fiori di Lavanda Gastrica", ora disponibile su tutte le piattaforme digitali. Questo brano dà il via a un viaggio sonoro nella Milano notturna, che si sviluppa nel concept album Tutto In Una Notte. La canzone racconta di un risveglio in un ospedale, dove il protagonista si ritrova il giorno dopo una notte di cui non ricorda nulla, portando l'ascoltatore a esplorare la città che si trasforma durante le ore notturne.