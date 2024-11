Unlimitednews.it - La Lazio sbanca Monza, vince 1-0 e vola in classifica

(ITALPRESS) – Lasupera 1-0 ilall’U-Power Stadium nel match valevole per la dodicesima giornata della Serie A e centra la quarta vittoria consecutiva in campionato, che la proietta sempre più in alto in: decisivo un gol di Mattia Zaccagni. Brutto ko per il team brianzolo, sempre più in crisi di risultati (terza sconfitta di fila) e di punti.Buon avvio di partita da parte della compagine biancorossa, che dopo appena due minuti arriva alla conclusione con Dany Mota che però non centra la porta. Al 10? è Daniel Maldini a calciare di prima intenzione, ma la sfera termina alta sopra la traversa. Dopo i primi tentativi dei brianzoli, la squadra biancoceleste inizia ad alzare i ritmi e si ritaglia due occasioni nel giro di pochi minuti prima con Dia e poi con Nuno Tavares, su cui sono decisivi gli interventi di Turati.