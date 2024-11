Gaeta.it - La Fiorentina vola in classifica: vittoria schiacciante contro il Verona e il sogno europeo si riaccende

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Lasi conferma una delle squadre più competitive del campionato, accaparrandosi una nettal’Hellasper 3-0. Presentatasi all’appuntamento con un spirito indomito, la squadra di Raffaele Palladino ha stupito non solo i tifosi ma anche gli addetti ai lavori, consolidando così la sua posizione al vertice della. Con l’aiuto determinante di Moise Kean, autore di una tripletta, i viola hanno dimostrato di avere tutte le carte in regola per ambire a traguardi ambiziosi sia in Italia che in Europa.Raffaele Palladino: un leader concentrato sul gruppoAl termine del match, Raffaele Palladino ha rilasciato dichiarazioni indicative sulla mentalità della sua squadra. “Dipende solo da noi se possiamo restare in questa zona della”, ha affermato, sottolineando l’elevato livello di competitività del suo gruppo.