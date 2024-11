.com - Grande successo per la prima edizione di Nitto ATP Finals ‘Grand Opening Show’

Per lavolta nella storia, il campo da tennis realizzato per l’occasione nel parterre della Inalpi Arena di Torino si è trasformato in un inedito palcoscenico per ospitare ladiATP2024Show‘, lo spettacolo che venerdì 8 novembre, ha inaugurato ufficialmente l’esclusivo torneo di tennis che vede sfidarsi gli 8 migliori giocatori del mondo.In un palazzetto completamente sold out, la serata – evento organizzata dalla FITP, in associazione con l’ATP, e con il supporto di Live Nation, a cui è stata affidata la produzione dell’evento, e di LaTarma Entertainment, che ha curato la direzione artistica e creativa -, ha portato gli spettatori in una esperienza immersiva con al centro lamusica.La superficie del campo da tennis ha accolto proiezioni, giochi di luce e performance esclusive, un’esperienza innovativa per lo spettatore per dare una risposta al tema della serata: “What’s underneath the surface?”, capace di condurre il pubblico a scoprire i diversi mondi che si possono nascondere sotto la superficie di un campo di uno degli sport più amati e praticati al mondo.